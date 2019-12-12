Видаль зимой может перейти в «Интер» Речь идет об аренде в итальянский клуб.

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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может перейти в миланский «Интер» на правах аренды. Об этом сообщил в своём твиттере журналист Николо Скира.

Отмечается, что команда уже провела переговоры с агентом игрока Фернандо Феличевичем. Основная проблема в осуществлении трансфера состоит в том, что каталонский клуб рассматривает лишь вариант с продажей Видаля.

Ранее отмечалось, что чилийский игрок будет искать варианты смены команды в ближайшее трансферное окно, если не получит достаточного игрового времени в составе каталонцев.

В этом сезоне Видаль принял участие в 16 матчах команды, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его контракт с «Барселоной» действует до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.