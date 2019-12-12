Валерий Масалитин: В матче с «Эспаньолом» игроки ЦСКА будут биться за честь клуба - Советский спорт
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12 декабря 2019 17:32ФутболКорегин Владислав

Валерий Масалитин: В матче с «Эспаньолом» игроки ЦСКА будут биться за честь клуба

Московская команда лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы между армейцами и «Эспаньолом».

– Я посмотрю игру, хоть шансов на выход в плей-офф уже нет. Игроки будут биться за свою честь и за ЦСКА, наверняка приедут европейские скауты. Поэтому ребятам надо приложить максимум усилий и показать свою хорошую игру. Если смогут собраться на последний матч перед зимней паузой, все должно получиться, если все уже ушли в отпуск, будет трагедия, – цитирует Масалитина портал Sport24.ru.

Напомним, что в прошлом туре московская команда лишилась шансов выйти в 1/16 финала Лиги Европы, сыграв вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1). Подопечные Виктора Гончаренко занимают последнюю строчку в группе H, набрав два очка в пяти встречах.

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