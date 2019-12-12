Брендан Роджерс: В январе никто из «Лестера» на уйдет - Советский спорт
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12 декабря 2019 19:24ФутболШарафудинов Виктор

Брендан Роджерс: В январе никто из «Лестера» на уйдет

Главный тренер клуба АПЛ надеется сохранить нынешний состав.

В данный момент «Лестер» идет на втором месте в чемпионате Англии, отставая от «Ливерпуля» на восемь очков после 16 туров. Главный тренер «лис» Брендан Роджерс заявил, что в январе клуб не намерен продавать своих футболистов.

«Мы хотим сохранить нынешний состав, – отметил Роджерс в интервью Sky Sports. – В январе из «Лестера» не уйдет ни один футболист. Заявляю об этом категорически. У нас перспективная команда, у которой огромные возможности для дальнейшего развития».

Ранее британская пресса писала о том, что «Лестер» могут покинуть полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Бен Чилуэлл.

Следующий матч в АПЛ «Лестер» проведет 14 декабря. Команда Роджерса сыграет на своем поле с «Норвичем».

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