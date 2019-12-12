Иржи Ярошик: ЦСКА должен показать, что у него хорошая команда Встреча состоится на домашней арене каталонского клуба.

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик дал комментарий перед матчем против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что армейцы досрочно завершили борьбу за выход в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе Н.

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА наконец-то победил. Но будет очень тяжело в Испании, потому что там очень хорошие мастера играют, несмотря на их место в чемпионате. Будет очень сложная игра для ЦСКА. В Испании всегда тяжело выигрывать, и такой результат мог бы сделать радость – фанатам, игрокам, тренеру и руководству.

Это игра в еврокубках, поэтому всегда должна быть хорошая мотивация для всех. Конечно, в турнирной таблице не очень сложилось в этом году. Но нельзя пропускать такие игры, потому что они играются в еврокубках. Там нужно показывать, что у тебя хорошая команда», – цитирует Ярошика Sport24.ru.

Напомним, матч «Эспаньол» – ЦСКА состоится в четверг, 12 декабря и стартует в 23.00 мск.