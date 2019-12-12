Андрей Тихонов: Уровень чемпионата Испании на голову сильнее всех остальных

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов, оценивая выступление испанских клубов, отметил, что представители примеры опережают другие команды по многим показателям. Он предложил обратить внимание на Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«Тот факт, что плохо выступая в чемпионате Испании, «Эспаньол» с большим отрывом выигрывает группу в Лиге Европы, говорит об уровне чемпионата. Возьмите «Барселону», которая вторым составом обыгрывает «Интер», возьмите «Реал», который полурезервным составом легко обыгрывает «Брюгге». Уровень чемпионата Испании на голову сильнее всех остальных», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».
Отметим, что сегодня, 12 декабря ЦСКА сыграет против «Эспаньола» в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги Европы, а «Краснодар» на той же стадии турнира встретится с «Хетафе».
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