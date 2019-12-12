Торрейра может перейти в «Наполи»

«Наполи» заинтересован в трансфере 23-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры. Об этом сообщает II Mattino.
Отмечается, что неаполитанский клуб пытался приобрести уругвайца у «Сампдории» еще в 2018 году, но предложение лондонцев оказалось более выгодным для генуэзцев. В этот раз «Наполи» постарается арендовать футболиста, и в случае отказа предложит Арсеналу 25 миллионов евро.
Помимо Торрейры, в команду может перейти полузащитник «Милана» Франк Кессие – в трансфере лично заинтересован новый главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что уругваец перешел в «Арсенал» в июле прошлого года – сумма трансфера составила примерно 28 миллионов евро. За это время он сыграл в 70 матчах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
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