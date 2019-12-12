«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и не смог выйти из группы

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» принимал у себя «Краснодар». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

В составе испанского клуба голами отметились Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (79) и Кенеди (86). В конце игры вторую желтую карточку получил защитник краснодарского клуба Александр Мартынович.

В параллельной игре швейцарский «Базель» дома обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0. Счет был открыт на 22-й минуте усилиями Сильвана Видмера. Во втором тайме хозяева упрочили преимущество – гол на счету Валентина Штокера.

Таким образом, «Базель» занял первое место в группе C, набрав 13 очков. На второй строчке финишировал «Хетафе» (12). Российский клуб оказался на третьей позиции с 9 очками. Последнее место за «Трабзонспором» (1 очко).

Лига Европы. 6-й тур

«Хетафе» – «Краснодар» 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 - 76 Кабрера, 2:0 - 79 Молина, 3:0 - 86 Кенеди.

«Хетафе»: Сория, Дамиан Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82) , Максимович, Кукурелла, Анхель (Молина, 73), Мата.

«Краснодар»: Крицюк, С.Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Скопинцев, 74), Сулейманов (Намли, 62), Вильена, Газинский, Вандерсон, И.Игнатьев (Уткин, 68), Берг.

Предупреждения: Мартынович (14), Суарес (26), Газинский (26), Спайич (43).

Удаление: Мартынович (89)

«Базель» – «Трабзонспор» 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 22, Видмер, 2:0 - 72, Штокер.