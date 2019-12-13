Берг – о матче с «Хетафе»: Мы ожидали большего друг от друга

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг дал комментарий после поражения от «Хетафе» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы (0:3).
Отметим, что уступив в сегодняшней игре, «быки» лишились шансов выйти в плей-офф и покинули еврокубки, заняв 3-е место в группе С.
«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме вспомнить стопроцентные моменты сложно, мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3 – конечно это очень плохо», – цитирует форварда «Чемпионат».
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