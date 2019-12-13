Гол Влашича принес победу ЦСКА в матче с «Эспаньолом» Встреча прошла в Барселоне.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» – ЦСКА завершился победой московского клуба со счетом 1:0.

Армейцы добыли единственную победу на этой стадии соревнований благодаря точному удару Николы Влашича на 83-й минуте поединка.

В другом матче группы Н «Лудогорец» дома поделил очки с «Ференцварошем» – 1:1.

Таким образом, «Эспаньол» (11 очков) с первого места вышел в плей-офф. Также в следующую стадию соревнований пробился болгарский клуб (8). «Ференцварош» (7) стал третьим, а ЦСКА замкнул квартет, набрав 5 очков.

Лига Европы. Групповой этап. Шестой тур

«Эспаньол» – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 84 Влашич.

«Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

Предупреждения: Обляков (71), Магнуссон (72), Карпов (76), Дивеев (77).

«Лудогорец» – «Ференцварош» – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 24 Лукоки, 1:1 – 90 Сигневич.

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90).

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84).

Предупреждения: Фримпонг (27), Терзиев (59), Ботка (66).