Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 декабря 2019 01:17ФутболГичунцев Артур

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

В прошлом сезоне этот турнир выиграл лондонский «Челси».

Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которого в 1/16 финала с первого места вышли:

«Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Со второй позиции путевку завоевали: АПОЭЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ Алкмар» (Голландия).

Также за трофей поборются команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов, а именно: «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтер» (Украина), «Байер» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия).

Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря. Первые матчи будут сыграны 20 февраля, ответные – 27-го числа.

Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев победил немца Штруффа в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:11 Фигурное катание Тигай Лев
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Витязь» и СКА обменялись игроками Главный судья КХЛ: Скоро хоккейные правила будут унифицированы Вилле Покка: С нетерпением жду матча на футбольной арене в Санкт-Петербурге
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф Что говорили участники матча «Авангард» – «Ак Барс». 08.12.2019 20:53 Хоккей Кузютина Елена
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
01:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Фергюсона я буду бить особенно сильно
01:17 Футбол Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
01:03 Футбол Гол Влашича принес победу ЦСКА в матче с «Эспаньолом»
00:33 Футбол Берг – о матче с «Хетафе»: Мы ожидали большего друг от друга
00:15 Баскетбол ЦСКА уступил «Маккаби» в матче Евролиги
23:58 Футбол Матвеев – после поражения от «Хетафе»: Мы не ожидали легкой прогулки
23:40 Футбол «Клуж» обыграл «Селтик» и занял второе место в группе E
23:22 Футбол Киевское «Динамо» покинуло Лигу Европы
23:15 Хоккей Вадим Шипачев: Швед – красавец, разбудил меня в первой же смене!
23:04 Футбол «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и не смог выйти из группы
23:00 Футбол «Арсенал» обыграл «Стандард» и вышел в плей-офф Лиги Европы
22:59 Хоккей Алексей Кудашов: Поставить Самонова в ворота было ошибкой? Проигрывает вся команда
22:36 Хоккей Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все
22:31 Хоккей Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура
22:24 Футбол Торрейра может перейти в «Наполи»
22:08 Формула-1 Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1
22:04 Баскетбол «Химки» обыграли «Альбу» и прервали серию из четырех поражений
21:59 Футбол Липецкий «Металлург» будет сотрудничать с клубом серии B
21:50 Футбол «Эспаньол» – ЦСКА. Стартовые составы
21:39 Футбол Кессие опроверг слухи об уходе из «Милана»
Работники скорой помощи оставили умирать журналиста "Вечерней Москвы"
Треть жителей Волгограда готовы уехать из региона куда угодно ради работы
Зеленый фонд Ижевска под угрозой
Теплая и ветреная погода установится на Ставрополье к выходным
На Оренбуржье идёт морозный фронт: одеваемся потеплее
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика