Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы В прошлом сезоне этот турнир выиграл лондонский «Челси».

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Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которого в 1/16 финала с первого места вышли:

«Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Со второй позиции путевку завоевали: АПОЭЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ Алкмар» (Голландия).

Также за трофей поборются команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов, а именно: «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтер» (Украина), «Байер» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия).

Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря. Первые матчи будут сыграны 20 февраля, ответные – 27-го числа.