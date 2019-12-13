Бубнов оценил выступление российских команд в еврокубках Ни один представитель РПЛ не смог пробиться в весеннюю часть соревнований.

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался после окончания матчей группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Как определяется уровень чемпионата? Результатами его представителей в еврокубках. Наши клубы выступили максимально плохо – из шести участников ни один не добрался до весенних стадий… Вот такой и есть уровень РПЛ и местных команд.

Чтобы это изменить, нужно повышать свой уровень до европейского, а не довольствоваться домашними турнирами. Понятно, что никто в РПЛ не играет на скоростях, принятых в чемпионатах Испании, Англии или Германии. Но ничто не мешает нашим клубам ориентироваться на участников поздних стадий еврокубков и стремиться демонстрировать те же показатели у себя», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» выступали в Лиге чемпионов. «Краснодар» не смог пройти квалификацию и отправился в Лигу Европы. Также в этом турнире от России выступили московские ЦСКА, «Спартак» и тульский «Арсенал».