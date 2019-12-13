Виктор Гончаренко: В отпуск уходим в хорошем настроении Столичный ЦСКА провел заключительный матч перед зимней паузой.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Эспаньола» в Лиге Европы.

«Игра получилась очень интересной для болельщиков. Моменты были и у наших ворот, и у ворот «Эспаньола». В прошлых матчах нам немного не хватало везения, и сегодня это нам вернулось, мы смогли одержать победу. Рады, что не бросили играть, что ребята провели 90 минут на хорошем уровне. В хорошем настроении уходим в отпуск. Хотя, конечно, у нас есть сожаление от того, как мы выступили в этой группе. Она достаточно ровная, нет большой разницы между соперниками, и мы разочарованы результатами», – приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Никола Влашич.

Эта победа стала для армейцев первой на турнире. В итоговой таблице группы Н ЦСКА набрал пять очков и занял последнее место.