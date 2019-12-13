Вячеслав Чанов: Врачи порекомендовали Акинфееву отказаться от выступлений за сборную - Советский спорт
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13 декабря 2019 11:00ФутболНечаев Юрий

Вячеслав Чанов: Врачи порекомендовали Акинфееву отказаться от выступлений за сборную

После ухода Акинфеева основным вратарем сборной России является Маринато Гилерме из «Локомотива».

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможное возвращение голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.

«Врачи порекомендовали Игорю отказаться от матчей за сборную России, сосредоточиться на ЦСКА. Сейчас он стал чаще улыбаться, у него появились выходные дни. Игорь еще долго будет играть, а дать отдых вратарю очень важно», – приводит слова Чанова «РИА Новости».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что возвращение Акинфеева в команду невозможно по причинам, которые может озвучить только сам футболист.

Напомним, голкипер ЦСКА объявил о завершении карьеры в национальной сборной после ЧМ-2018 в России.

Акинфеев дебютировал за сборную в апреле 2004 года. Всего в его послужном списке 111 матчей в футболке национальной команды, в которых он пропустил 76 голов.

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