Вячеслав Чанов: Врачи порекомендовали Акинфееву отказаться от выступлений за сборную

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможное возвращение голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.
«Врачи порекомендовали Игорю отказаться от матчей за сборную России, сосредоточиться на ЦСКА. Сейчас он стал чаще улыбаться, у него появились выходные дни. Игорь еще долго будет играть, а дать отдых вратарю очень важно», – приводит слова Чанова «РИА Новости».
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что возвращение Акинфеева в команду невозможно по причинам, которые может озвучить только сам футболист.
Напомним, голкипер ЦСКА объявил о завершении карьеры в национальной сборной после ЧМ-2018 в России.
Акинфеев дебютировал за сборную в апреле 2004 года. Всего в его послужном списке 111 матчей в футболке национальной команды, в которых он пропустил 76 голов.
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