Гинер отстранен от футбола на три месяца за высказывания в адрес главы судейского корпуса РПЛ

Президенту ЦСКА Евгению Гинеру запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на три месяца и год условно.
Также Гинер оштрафован на 1 миллион рублей.
Такое наказание на президента ЦСКА наложил комитет по этике российского футбольного союза за высказывания после матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА, который состоялся 7 декабря. Гинер подверг жесткой критике и судей встречи во главе с Василием Казарцевым, и главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Он назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил тому «застрелиться».
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