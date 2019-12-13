Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус признан лучшим футболистом по итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
22-летний форвард оформил хет-трик в выездном матче против загребского «Динамо» (4:1).
Также в числе претендентов были нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, забивший три гола в матче с «Генком» (4:1), форвард «ПСЖ» Неймар, на cчету которого гол и две передачи против «Галатасарая» (5:0), а также атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, отметившийся голом в домашней игре с московским «Локомотивом» (2:0).
Отметим, что «Манчестер Сити» занял первое место в группе C, набрав 14 очков.
В этом сезоне Жезус принял участие в 21 матче, забив десять мячей и отдав четыре результативные передачи.
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