Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 декабря 2019 15:50ФутболКорегин Владислав

Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард забил три мяча в игре против загребского «Динамо».

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус признан лучшим футболистом по итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний форвард оформил хет-трик в выездном матче против загребского «Динамо» (4:1).

Также в числе претендентов были нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, забивший три гола в матче с «Генком» (4:1), форвард «ПСЖ» Неймар, на cчету которого гол и две передачи против «Галатасарая» (5:0), а также атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, отметившийся голом в домашней игре с московским «Локомотивом» (2:0).

Отметим, что «Манчестер Сити» занял первое место в группе C, набрав 14 очков.

В этом сезоне Жезус принял участие в 21 матче, забив десять мячей и отдав четыре результативные передачи.

Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Светлана Миронова: Хочу посвятить медаль первому тренеру Миронова финишировала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри Энтони Джошуа: Я готов подраться с Уайлдером Следующий бой Джошуа может пройти на стадионе «Тоттенхэма»
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
15:52 Биатлон Светлана Миронова: Хочу посвятить медаль первому тренеру
15:50 Футбол Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
15:35 Футбол Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
15:18 Хоккей Кравцов вернулся в «Рейнджерс»
15:01 Конькобежный спорт Женская и мужская сборные России завоевали медали на этапе Кубка мира в Японии
14:55 Биатлон Миронова финишировала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
14:30 «Сестры Аверины: как преодолеть себя». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»
14:19 Гандбол Сергей Шишкарев – о поражении России: Удача была не на нашей стороне
14:04 ММА Александр Шлеменко: Я уже не думаю о UFC
13:50 Футбол Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах
13:35 Хоккей Артемий Панарин: Завтра я буду наслаждаться хет-триком
13:24 Футбол Гинер отстранен от футбола на три месяца за высказывания в адрес главы судейского корпуса РПЛ
12:57 Гандбол Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
12:31 Конькобежный спорт Голикова и Кулижников стали призерами этапа Кубка мира
12:13 Лыжный спорт Президент норвежской лыжной федерации принес извинения Вяльбе
11:56 Футбол Сильвестр Игбун: За пять лет в России с расизмом не сталкивался
11:31 Футбол Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за последние 17 лет
11:11 Хоккей Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
11:00 Футбол Вячеслав Чанов: Врачи порекомендовали Акинфееву отказаться от выступлений за сборную
10:45 Футбол Виктор Гончаренко: Во время матча половина стадиона уходит с трибун, а оператор бегает за мной
ЕСПЧ обратился к российским властям с запросом о внесудебных казнях в Чечне
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В УМВД отреагировали на пикет тюменца у здания областной полиции
Артур Парфенчиков предлагает поменять график новогодних праздников
В бюджет Оренбурга на 2020 год не заложили денег на ремонт школ
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика