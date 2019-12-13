Гаджи Гаджиев – о провальном выступлении в еврокубках: У нас нет условных Месси По его мнению, российские команды допускали грубые ошибки в обороне.

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал результат отечественных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– За последние годы нынешнее выступление является самым неудачным. Кроме того, мы пропустили в этом турнире очень много мячей. Это потому, что наши команды допускают грубые ошибки при игре в обороне. Наши команды хотят атаковать. Но мы не имеем права играть так, как делаем это в большинстве матчей. У нас нет условных Месси. Ну нет у нас таких исполнителей, которые могли бы много забивать. Надо реально смотреть на вещи, а не безрассудно нестись вперед. Тем более, что соперник все равно загоняет в оборону, – цитирует Гаджиева портал «Евро-футбол.ру».

Также он отметил, что в заключительных турах еврокубков больше всего рассчитывал на «Зенит» и «Краснодар»: «Хотелось, чтобы хотя бы эти две команды вышли в весну. В итоге получилось 0:6 на двоих. Это же футбол, а не хоккей. Когда играют относительно равные команды, так много не пропускают. При этом не нужны какие-то звезды, чтобы не пропускать так много. Можно сыграть надежнее за счет правильного распределения усилий».

Напомним, что все российские команды не смогли выйти в плей-офф европейских турниров: «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА финишировали на третьем и четвертых строчках соответственно.