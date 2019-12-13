Рахимов может возглавить «Крылья Советов» Команда занимает предпоследнее место в РПЛ.

Российский специалист Рашид Рахимов может заменить Миодрага Божовича на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

10 декабря состоялось совещание совета директоров самарского клуба, в котором итоги первой части этого сезона были признаны неудовлетворительными. Ситуация с возможным увольнением Божовича может быть решена в ближайшие дни.

Отметим, что черногорский специалист стал главным тренером команды в октябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го. На данный момент его команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Что касается Рахимова, то его последним местом работы был грозненский «Ахмат» – 30 сентября его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Тогда клуб находился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав в 11 матчах девять очков.