ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба - Советский спорт
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13 декабря 2019 18:20Футбол

ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба

ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией.

- Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался, - цитирует «Интерфакс» главу ВЭБ Игоря Шувалова.

Отмечается, что ВЭБ рассматривает этот шаг как временную меру.

Напомним, что ЦСКА после 19 туров чемпионата России набрал 34 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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