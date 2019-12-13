ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией.

- Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался, - цитирует «Интерфакс» главу ВЭБ Игоря Шувалова.

Отмечается, что ВЭБ рассматривает этот шаг как временную меру.

Напомним, что ЦСКА после 19 туров чемпионата России набрал 34 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.