Андрей Червиченко: Слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы ДСИ РФС - Советский спорт
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13 декабря 2019 19:18Футбол

Андрей Червиченко: Слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы ДСИ РФС

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кто должен сменить Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Считаю, что слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы департамента судейства и инспектирования РФС. Раньше звоночков было предостаточно, но тот факт, что накипело у персоны такого уровня, говорит о многом, передает слова Червиченко RT.

Почему Егорова еще не отправили в отставку? Не знаю, об этом лучше спросить у руководства РФС. На мой взгляд, главой данной структуры должен быть человек не из судейского корпуса. Безусловно, у него может быть заместитель из этой среды, но было бы лучше, если бы это был работник правоохранительных органов. Например, бывший генерал, который бы присматривал за судьями, добавил Червиченко.

Ранее комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

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