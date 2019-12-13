Андрей Червиченко: Слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы ДСИ РФС

– Считаю, что слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы департамента судейства и инспектирования РФС. Раньше звоночков было предостаточно, но тот факт, что накипело у персоны такого уровня, говорит о многом, – передает слова Червиченко RT.
Почему Егорова еще не отправили в отставку? Не знаю, об этом лучше спросить у руководства РФС. На мой взгляд, главой данной структуры должен быть человек не из судейского корпуса. Безусловно, у него может быть заместитель из этой среды, но было бы лучше, если бы это был работник правоохранительных органов. Например, бывший генерал, который бы присматривал за судьями, – добавил Червиченко.
Ранее комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
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