«Крузейро» не выкупит Рошу Бразильская команда впервые в своей истории вылетела из высшей лиги.

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», покинет бразильский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что 25-летний форвард имеет одну из самых высоких зарплат в клубе. И в связи с вылетом команды из высшей лиги Бразилии бюджет команды будет сокращен. Поэтому руководство приняло решение не выкупать права на игрока в размере семи миллионов долларов.

Агент футболиста уже заявил, что его клиент точно покинет «Крузейро».

Отметим, что бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро, подписав контракт до лета 2021 года. За московскую команду он принял участие в 19 встречах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

В этом сезоне Роша сыграл в 25 матчах за «Крузейро», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.