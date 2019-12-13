Шесть игроков «Зенита» попали в сборную первой части сезона РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала на своем сайте символическую сборную первой части сезона по версии статистического агентства InStat.
В команду вошли только представители четырех команд чемпионата – «Зенита» (6 игроков), «Локомотива» (2), «Спартака» (1) и ЦСКА (2).
Итак, состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Жоау Мариу («Локомотив»);
Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).
Отметим, что после 19 туров питерская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Краснодар» – на 10 очков.