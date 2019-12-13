Шесть игроков «Зенита» попали в сборную первой части сезона РПЛ - Советский спорт
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13 декабря 2019 20:13ФутболКорегин Владислав

Шесть игроков «Зенита» попали в сборную первой части сезона РПЛ

Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в чемпионате России.

Российская премьер-лига опубликовала на своем сайте символическую сборную первой части сезона по версии статистического агентства InStat.

В команду вошли только представители четырех команд чемпионата – «Зенита» (6 игроков), «Локомотива» (2), «Спартака» (1) и ЦСКА (2).

Итак, состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Жоау Мариу («Локомотив»);

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).

Отметим, что после 19 туров питерская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Краснодар» – на 10 очков.

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