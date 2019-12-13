Лавесси завершил карьеру Последним клубом аргентинца стал китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Бывший нападающий сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

– Это были удивительные годы этой истории. Годы, отмеченные обучением, уникальными моментами и множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моем сердце. Я бесконечно благодарен тем, кто поддерживал меня в этом путешествии. Полный радости, говорю до свидания самой прекрасной части жизни. Я был невероятно счастлив! – написал Лавесси на своем аккаунте в Twitter.

Лавесси выступал за такие клубы, как «Сан-Лоренсо», «ПСЖ» и «Наполи». Последней командой в карьере футболиста стал китайский «Хэбэй Чайна Форчун», который приобрел игрока за пять с половиной миллионов евро у парижан в 2016 году.

Лавесси является четырехкратным чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и двух Кубков лиги в составе «ПСЖ», обладателем Кубка Италии с «Наполи», чемпионом Аргентины в «Сан-Лоренсо», а также Олимпийским чемпионом и вице-чемпионом мира за сборную Аргентины.

В составе сборной он сыграл в 51 встрече и отметился девятью забитыми мячами.

Всего за карьеру 34-летний аргентинец принял участие в 479 матчах, забив 134 гола и отдав 113 результативных передач.