Футбольный блогер стал помощником главного тренера молодежного состава «Сочи» Контракт подписан на полгода с возможностью продления на сезон.

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Интернет-блогер Никита Ковальчук, известный по своему YouTube-каналу «Картавый футбол», стал ассистентом главного тренера молодежной команды «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что сочинская команда заключила соглашение с Ковальчуком на полгода с возможностью продления на сезон. Он присоединится к команде в десятых числах января для подготовки ко второй части молодежного первенства.

Отметим, что молодежка «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

Что касается Ковальчука, то он начал свою профессиональную тренерскую карьеру 3 года назад. До этого он тренировал любительскую команду «КФ».