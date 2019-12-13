Футбольный блогер стал помощником главного тренера молодежного состава «Сочи» - Советский спорт
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13 декабря 2019 21:31ФутболКорегин Владислав

Футбольный блогер стал помощником главного тренера молодежного состава «Сочи»

Контракт подписан на полгода с возможностью продления на сезон.

Интернет-блогер Никита Ковальчук, известный по своему YouTube-каналу «Картавый футбол», стал ассистентом главного тренера молодежной команды «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что сочинская команда заключила соглашение с Ковальчуком на полгода с возможностью продления на сезон. Он присоединится к команде в десятых числах января для подготовки ко второй части молодежного первенства.

Отметим, что молодежка «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

Что касается Ковальчука, то он начал свою профессиональную тренерскую карьеру 3 года назад. До этого он тренировал любительскую команду «КФ».

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