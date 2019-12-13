Милнер подписал двухлетний контракт с «Ливерпулем»

Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», новый рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, что Милнер выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. С тех пор он провел 198 матчей за команду и записал на свой счет 19 забитых мячей и 45 голевых передач.
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай