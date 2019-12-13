Милнер подписал двухлетний контракт с «Ливерпулем» Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продлил соглашение с английским клубом.

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Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», новый рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Милнер выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. С тех пор он провел 198 матчей за команду и записал на свой счет 19 забитых мячей и 45 голевых передач.