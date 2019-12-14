Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл тунисский «Эсперанс» и вышел в полуфинал Клубного ЧМ 17 декабря команда Луческу-младшего сыграет с бразильским «Фламенго».

В Катаре в четвертьфинале Клубного чемпионата мира сыграли сильнейшие клубы Азии и Африки. «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии обыграл тунисский «Эсперанс» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 73-й минуте французский нападающий Бафетимби Гомис.

Стоит отметить, что победитель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» доигрывал вдесятером. На 85-й минуте был удален Мохаме Канно.

В полуфинале 17 декабря саудовский клуб, который тренирует румын Рэзван Луческу, сыграет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Фламенго».

Соперник английского «Ливерпуля» определится сегодня во втором четвертьфинале. Матч мексиканского «Монтеррея» и катарского «Аль-Садда» начнется в 20:30 по московскому времени.