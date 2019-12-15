Хендерсон – четвертый игрок в истории «Ливерпуля», выигравший 150 или более матчей в АПЛ Англичанин имеет лучший процент победных матчей в составе команды (59%).

Английский полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы своей команды в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0) достиг отметки в 150 выигранных матчей в составе «мерсисайдцев» в АПЛ. Об этом сообщает портал Goal.com.

Ранее такое удавалось лишь трем футболистам – Джейми Каррагеру (264 победы), Стивену Джеррарду (255) и Сами Хююпе (172).

При этом Хендерсон имеет лучший процент победных матчей в составе «Ливерпуля» среди всей четверки – 59%.

В этом сезоне англичанин сыграл в 22 матчах команды, отличившись одним голом и отдав две результативные передачи.

Отметим, что Хендерсон перешел в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в 2011 году за 18 миллионов евро. Всего на его счету 346 встреч, в которых он забил 26 мячей и сделал 47 ассистов.