Канте хочет покинуть «Челси» - Советский спорт
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15 декабря 2019 11:58ФутболКорегин Владислав

Канте хочет покинуть «Челси»

Француз выступает за лондонцев с 2016 года.

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может покинуть команду по завершению этого сезона. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Отмечается, что за ситуацией пристально следит «Барселона», однако сам француз предпочел бы играть под под руководством своего соотечественника Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

Также ему интересны варианты с «Баварией» и «Ювентусом».

Напомним, что Канте подписал контракт с «Челси» в 2016 году за 35,8 миллионов евро. За это время он со своей командой стал чемпионом Англии (2017), обладателем Кубка Англии (2018) и победителем Лиги Европы (2019) сыграв в 156 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.

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