Роджерс может стать преемником Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Руководители «Манчестер Сити» считают главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса лучшим кандидатом в преемники Хосепу Гвардиолы. Об этом в сегодняшнем номере написала британская газета The Sun.
По версии издания, Роджерс произвел сильное впечатление на руководителей «Манчестер Сити». Боссы «горожан» рассчитывают уговорить тренера «Лестера» возглавить команду после ухода Гвардиолы летом 2021 года.
В данный момент «Лестер» занимает второе место в АПЛ, набрав 39 очков в 17 турах. «Манчестер Сити» занимает третью строчку с 32 очками.
Сегодня команда Гвардиолы встретится в Лондоне с «Арсеналом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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