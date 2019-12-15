Гвардиола может вернуться в «Барселону» следующим летом С 2016 года тренер работает с «Манчестер Сити».

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После окончания нынешнего сезона Хосеп Гвардиола может разорвать контракт с «Манчестер Сити» и вернуться в «Барселону». Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Действующий контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, но в соглашении есть пункт, по которому испанский тренер покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Если тренер использует эту опцию, то вернется в «Барселону». Так утверждает источник.

Daily Express отмечает, что прошлым летом семья 48-летнего Гвардиолы (жена Кристина и трое детей) вернулась в Барселону после трех лет проведенных в Манчестере.

Гвардиола тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 годы, трижды выиграв чемпионат Испании и дважды став победителем Лиги чемпионов. В «Манчестер Сити» испанский тренер работает с июля 2016-го. В прошлом и позапрошлом сезонах «горожане» под его руководством становились чемпионами Англии.