Гол Гринвуда спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Эвертоном»

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. В составе «манкунианцев» голом отметился Мэйсон Гринвуд (77-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Виктор Линделеф (36).
После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и остался на шестой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Эвертон», имея в активе 18 очков, занимает 16-е место.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Уотфорда», а «Эвертон» на своем поле примет «Арсенал».
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