«Ренн» в концовке встречи вырвал победу у «Лиона» Футболисты «Лиона» уступили «Ренну» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых голом отметился Эдуардо Камавинжа (89-я минута).

После этой игры «Лион», имея в активе 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице лиги 1, а «Ренн» с 30 очками поднялся на четвертое место.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Реймса», а «Ренн» дома встретится с «Бордо».