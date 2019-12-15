Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать волевую победу над СПАЛом

В составе римского клуба голами отметились Лоренцо Пеллегрини (53-я минута), Диего Перотти (66, пен.) и Генрих Мхитарян (83). У команды из Феррары отличился Андреа Петанья (44, пен.).
После этой игры «Рома» набрала 32 очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ, имея в активе девять очков, расположился на последнем, 20-м месте.
В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Фиорентины», а СПАЛ на выезде встретится с «Торино».
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