Испанские фанаты: Зозуля, ты нацист Украинец выступает в Испании с 2016 года.

Главный арбитр встречи «Райо Вальекано» – «Альбасете», проходящего в 20-м туре испанской сегунды, решил приостановить матч из-за оскорблений в адрес форварда гостей Романа Зозули.

Болельщики мадридского клуба скандировали во время игры: «Зозуля, ты нацист». После этого диктор стадиона предупредил фанатов, что если те не успокоются, рефери отправит команды в раздевалку. Зрители не стали останавливаться, что вынудило взять паузу.

Отмечается, что футболисты «Альбасете» отказываются выходить на поле. Таким образом, они хотят поддержать форварда.

Добавим, что Зозуля был некоторое время игроком «Райо Вальекано», однако, руководство приостановило с ним сотрудничество, поскольку фанаты потребовали выгнать его из команды. Они считают 30-летнего форварда нацистом.