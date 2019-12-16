Райан Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым В матче против «Эвертона» француз провел на поле все 90 минут.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз высказал свое мнение о нападающем Антони Марсьяле.

«Его проблема в том, что он постоянно выглядит вялым, апатичным. Он выглядит так, будто его ничего не беспокоит. Когда он делает блестящие вещи, вы говорите, что это естественно. Но когда этого нет, вы думаете: он не бежит, не старается. Антони не выглядит так, будто работает до седьмого пота», - цитирует Гиггза Goal.

В текущем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер» 15 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

В 17-м туре АПЛ «МЮ» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). После этой встречи команда набрала 25 очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Уотфорда». Матч состоится 22 декабря.