Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит Все представители России в европейских клубных турнирах завершили свои выступления.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил выступление российских команд в еврокубках.

«Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига», и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие. ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе все очень тонко», - приводят слова Игнашевича «Известия».

Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов Россию представляли питерский «Зенит» и столичный «Локомотив». Обе команды заняли последние место в своих квартетах.

В Лиге Европы московский ЦСКА также завершил групповой этап на четвертом месте. «Краснодар» до последнего тура боролся за выход в плей-офф, но в последнем матче уступил в гостях «Хетафе», занял третье место в квартете и также завершил выступление в турнире.

Впервые за 18 лет ни одна российская команда не смогла пробиться в плей-офф еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место.