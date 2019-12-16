Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 08:20ФутболНечаев Юрий

Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит

Все представители России в европейских клубных турнирах завершили свои выступления.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил выступление российских команд в еврокубках.

«Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига», и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие. ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе все очень тонко», - приводят слова Игнашевича «Известия».

Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов Россию представляли питерский «Зенит» и столичный «Локомотив». Обе команды заняли последние место в своих квартетах.

В Лиге Европы московский ЦСКА также завершил групповой этап на четвертом месте. «Краснодар» до последнего тура боролся за выход в плей-офф, но в последнем матче уступил в гостях «Хетафе», занял третье место в квартете и также завершил выступление в турнире.

Впервые за 18 лет ни одна российская команда не смогла пробиться в плей-офф еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место.

Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев стал победителем турнира в Эри-Рияде, одолев в финале итальянца Фоньини Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде Медведев победил немца Штруффа в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит «Эспаньол» упустил победу над «Бетисом» и остался на последнем месте «Хетафе» одолел «Вальядолид», продлив победную серию до трех матчей
Невероятный график «Рейнджерс» Панарина Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн. 15.12.2019 13:15 Хоккей Славин Виталий
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Новости
08:38 Футбол Лено - о матче против «Манчестер Сити»: Спустя 4-5 минут после начала встречи игра была закончена
08:20 Футбол Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит
07:59 Футбол Томас Тухель: На тренировках Паредес забивает часто
07:44 Футбол Райан Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым
07:23 Хоккей «Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне
07:06 Хоккей Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18
06:51 Хоккей Хет-трик Кейна принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»
06:31 Хоккей «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Детройт», Прохоркин отметился результативной передачей
06:15 Хоккей «Филадельфия» крупно проиграла «Виннипегу», Проворов набрал одно очко
02:00 Футбол Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается
01:36 Футбол «ПСЖ» в гостях разгромил «Сент-Этьен», Паредес забил первый гол за парижан
01:21 Футбол «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и остался на 2-й позиции в серии А
01:06 Футбол Куртуа помог «Реалу» уйти от поражения в матче с «Валенсией»
00:39 Футбол «Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео)
00:14 Футбол Испанские фанаты: Зозуля, ты нацист
23:42 Футбол Фредрик Юнгберг: Посмотрите на стоимость игроков «Сити» и поймете, какая пропасть между нами
23:29 Футбол Спортивный директор «Лиона»: У Депая серьезная травма, он может не вернуться до конца сезона
23:19 Фигурное катание Губерниев отреагировал на конфликт Плющенко и Тутберидзе
23:02 Футбол Юри Тилеманс: Первоначально планировалось, что я вернусь летом в «Монако»
22:54 ММА UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео)
Россияне стали проедать треть своих заработков
Внутренний туризм в Башкирии: Продолжаем начинать
Топ-3 Тюмени: Модель «учительница», приговор топ-менеджеру, хлопок газа
Итоги недели: скандалы в школах, Анакондаз и «Родина-Мать», УФСБ и «Ротор»
Итоги недели: приезд губернатора, деньги Тагила и стихи из провинции
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика