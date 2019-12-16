«Наполи» не будет подписывать Ибрагимовича 31 декабря шведский нападающий станет свободным агентом.

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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что его клуб не планирует приглашать шведского форварда Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович - великий человек. Мы думали о возможном трансфере Златана, когда команду тренировал Карло Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль. Теперь у нас появились другие приоритеты. Наша команда должна играть по другой схеме с высокой линией обороны», - цитирует функционера Footbal Italia.

Напомним, на прошлой неделе неаполитанский клуб отправил в отставку Анчелотти и пригласил на должность главного тренера Дженнаро Гаттузо. В первом матче под его руководством команда на своем поле уступила «Парме» (1:2). В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает девятое место. В 16 играх команда набрала 21 очко.

Ибрагимович с 2018 года выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 53 гола и 15 результативных передач в 58 матчах за клуб.