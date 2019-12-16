«Наполи» не будет подписывать Ибрагимовича - Советский спорт
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16 декабря 2019 09:41ФутболНечаев Юрий

«Наполи» не будет подписывать Ибрагимовича

31 декабря шведский нападающий станет свободным агентом.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что его клуб не планирует приглашать шведского форварда Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович - великий человек. Мы думали о возможном трансфере Златана, когда команду тренировал Карло Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль. Теперь у нас появились другие приоритеты. Наша команда должна играть по другой схеме с высокой линией обороны», - цитирует функционера Footbal Italia.

Напомним, на прошлой неделе неаполитанский клуб отправил в отставку Анчелотти и пригласил на должность главного тренера Дженнаро Гаттузо. В первом матче под его руководством команда на своем поле уступила «Парме» (1:2). В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает девятое место. В 16 играх команда набрала 21 очко.

Ибрагимович с 2018 года выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 53 гола и 15 результативных передач в 58 матчах за клуб.

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