Альберт Селадес: Есть ощущение, что в игре против «Реала» «Валенсия» потеряла два очка - Советский спорт
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16 декабря 2019 09:54ФутболНечаев Юрий

Альберт Селадес: Есть ощущение, что в игре против «Реала» «Валенсия» потеряла два очка

«Валенсия» и «Реал» сыграли вничью в очередном матче чемпионата Испании.

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал игру команды против мадридского «Реала».

«Обидно, что матч так закончился. Мы были очень близки к победе, - цитирует A Bola Селадеса. - Во втором тайме мы могли забить не один мяч. Конечно, всегда хочется побеждать. Поэтому есть ощущение, что мы потеряли два очка».

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата Испании »»Валенсия» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1). При этом гости сравняли счет лишь на 95-й минуте.

После этой встречи «Реал» набрал 35 очков и догнал «Барселону». Обе команды возглавляют турнирную таблицу. В активе «Валенсии» 27 очков и седьмое место.

18 декабря в перенесенном матче 10-го тура «Реал» сыграет в гостях против «Барсы».

«Валенсия» свой следующий матч проведет 21 декабря на выезде против «Вальядолида».

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