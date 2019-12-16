Антонио Конте: Как и в матче с «Барселоной», «Интер» заслуживал большего «Интер» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив на последней минуте.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча 16-го тура серии A с «Фиорентиной» (1:1) на стадионе «Артемио Франки» высказался об игре команды.

«Эта игра из тех, в которой мы не добились заслуженного результата, – приводит Football Italia слова Конте. – В матче с «Барселоной» мы заплатили за то, что не использовали несколько моментов и подарили сопернику два шанса, когда сами могли сыграть намного лучше.

Команда здорово отреагировала. Обидно, что пропустили в концовке, потому что заслуживали большего, как в этом матче, так и с «Барселоной». Мы должны прибавить в завершении и защите».

Единственный гол «Интера» забил испанец Борха Валеро, серб Душан Влахович сравнял счет на последней минуте.

Напомним, после 16-го тура «Ювентус» вновь сравнялся с «Интером», с которым теперь делит первое место. Во вторник «Интер» проиграл «Барселоне» (1:2) в Лиге чемпионов и остался на третьем месте в группе.