Аурелио Де Лаурентис – об Анчелотти: Когда сезон закончится, пойму, кто был неправ - Советский спорт
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16 декабря 2019 10:39ФутболЛипкин Антон

Аурелио Де Лаурентис – об Анчелотти: Когда сезон закончится, пойму, кто был неправ

«Наполи» на прошлой неделе уволил Анчелотти.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об отставке главного тренера Карло Анчелотти.

«Могу только пожелать Анчелотти всего наилучшего, – приводит Football Italia слова Де Лаурентиса. – Он необыкновенный человек и отличный друг. Когда сезон закончится, я все изучу и пойму, что пошло не так, и кто был неправ. Мы подведем жирную черту».

Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку 10 декабря после победы над «Генком» (4:0) в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате «Наполи» не мог победить в семи матчах подряд. Назначенный новым главным тренером команды Дженнаро Гаттузо продлил неудачную серию, проиграв «Парме» (1:2) в своей дебютной игре.

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