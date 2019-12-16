Аурелио Де Лаурентис – об Анчелотти: Когда сезон закончится, пойму, кто был неправ «Наполи» на прошлой неделе уволил Анчелотти.

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об отставке главного тренера Карло Анчелотти.

«Могу только пожелать Анчелотти всего наилучшего, – приводит Football Italia слова Де Лаурентиса. – Он необыкновенный человек и отличный друг. Когда сезон закончится, я все изучу и пойму, что пошло не так, и кто был неправ. Мы подведем жирную черту».

Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку 10 декабря после победы над «Генком» (4:0) в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате «Наполи» не мог победить в семи матчах подряд. Назначенный новым главным тренером команды Дженнаро Гаттузо продлил неудачную серию, проиграв «Парме» (1:2) в своей дебютной игре.