Винченцо Монтелла: Было бы несправедливо проиграть «Интеру» «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером» в 16-м туре серии A.

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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в матче 16-го тура серии A на стадионе «Артемио Франки».

«Это очень важный результат, – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Конечно, было бы лучше набрать три очка, но мы играли против очень сильной команды. Было бы обидно и несправедливо проигрывать в таком матче, хотя раньше в нынешнем сезоне у нас случались такие поражения».

Напомним, «Фиорентина» сравняла счет на последней минуте благодаря голу серба Душана Влаховича.

«Фиалки» набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче 20 декабря команда сыграет дома с «Ромой».