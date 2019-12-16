Хосеп Гвардиола: Де Брюйне видит передачи там, где для обычного человека они неуловимы - Советский спорт
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16 декабря 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

Хосеп Гвардиола: Де Брюйне видит передачи там, где для обычного человека они неуловимы

Бельгиец сделал в матче с «Арсеналом» дубль и одну голевую передачу.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 17-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0) на стадионе «Эмирейтс» высказался об игре полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Он незаурядный игрок, – приводит Goal.com слова испанца. – Его уровень не подлежит сомнению. Он видит передачи там, где для обычного человека они неуловимы. У него особое видение поле и голевых моментов.

Обычно мы говорим ему, что он должен забивать больше. И в этот раз он забил два невероятных гола и сделал передачу на Рахима Стерлинга.

Кевин может играть на разных позициях, хотя, конечно, лучше, когда он сосредоточен на атаке больше, чем на обороне».

Напомним, Де Брюйне открыл счет на второй минуте, а на 40-й – оформил дубль. Между этими голами он сделал голевую передачу на Рахима Стерлинга.

В нынешнем сезоне на счету Де Брюйне шесть голов и 11 голевых передач в 21 матче во всех турнирах.

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