Аурелио Де Лаурентис: «Наполи» знали по схеме 4-3-3, Гаттузо здорово работал с ней в «Милане» Гаттузо на прошлой неделе возглавил «Наполи» после отставки Анчелотти.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером команды после отставки Карло Анчелотти.

«Наполи» знали по всей Европе благодаря схеме 4-3-3, которая была при Маурицио Сарри, – приводит Football Italia слова Де Лаурентиса. – А Гаттузо здорово работал с ней в «Милане». Теперь нам необходимо терпение, потому что некоторые помнят, как играть в такой расстановке, а некоторым еще нужно привыкнуть к ней.

Гаттузо нравится работать на поле. Надеюсь, игроки последуют его указаниям и поймут».

Напомним, в субботу в первом матче под руководством Гаттузо «Наполи» потерпел поражение от «Пармы» и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.