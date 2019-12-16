ПСВ уволил ван Боммела с должности главного тренера В 17-м туре чемпионата Голландии клуб из Эйндховена уступил «Фейенорду» со счетом 1:3.

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Голландский клуб ПСВ отправил в отставку главного тренера команды Марка ван Боммела.

«ПСВ завершает сотрудничество с главным тренером Марком ван Боммелем этим утром. Марк, спасибо за все. Мы желаем вам всего наилучшего», - говорится в сообщении клуба в Твиттере.

Голландец возглавлял клуб с лета 2018 года.

В чемпионате Голландии ПСВ набрал 31 очко после 17 туров, занимает четвертое место и отстает от лидирующего «Аякса» на 10 очков.

Ранее клуб из Эйндховена уступил швейцарскому «Базелю» во втором раунде отборочного турнира Лиги чемпионов, а в Лиге Европы занял третье место в группе и не вышел в плей-офф.