«Наполи» готов вернуть Торрейру в Италию Ранее футболист выступал за «Сампдорию».

«Наполи» планирует усилить состав полузащитником лондонского «Арсенала» Лукасом Торрейрой.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы предложить за уругвайского полузащитника порядка 30 миллионов евро.

Торрейра перешел в «Арсенал» из «Сампдории» летом 2018 года.

Всего в составе лондонцев он провел 71 матч, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне футболист 21 раз появлялся на поле и забил два гола.