Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха «Наполи» сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Загрузка...

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды стала «Барселона».

«Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания, – приводи слова Гаттузо официальный сайт УЕФА. – Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха».

Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» на прошлой неделе после того, как в отставку был отправлен Карло Анчелотти.

Ранее «Барселона» и «Наполи» никогда не играли друг с другом в официальных матчах.

Первый матч пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, ответный – на «Камп Ноу» в Барселоне. Точные даты проведения игр станут известны позднее.