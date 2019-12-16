Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды стала «Барселона».
«Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания, – приводи слова Гаттузо официальный сайт УЕФА. – Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха».
Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» на прошлой неделе после того, как в отставку был отправлен Карло Анчелотти.
Ранее «Барселона» и «Наполи» никогда не играли друг с другом в официальных матчах.
Первый матч пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, ответный – на «Камп Ноу» в Барселоне. Точные даты проведения игр станут известны позднее.
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