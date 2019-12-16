Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 15:08ФутболЛипкин Антон

Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха

«Наполи» сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды стала «Барселона».

«Великий соперник, невероятный вызов, два захватывающих испытания, – приводи слова Гаттузо официальный сайт УЕФА. – Мы подойдем к матчам с «Барселоной» без страха».

Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» на прошлой неделе после того, как в отставку был отправлен Карло Анчелотти.

Ранее «Барселона» и «Наполи» никогда не играли друг с другом в официальных матчах.

Первый матч пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, ответный – на «Камп Ноу» в Барселоне. Точные даты проведения игр станут известны позднее.

«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала» Александр Кожевников: На Кубке Первого канала сборная России выступила удачно
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Алиса Лью: То, что делает Трусова – это нечто невообразимое Рика Кихира: Буду скучать по Загитовой Дмитрий Песков – о конфликте между Плющенко и Тутберидзе: Это абсолютно не вопрос Кремля
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
15:40 Фигурное катание Алиса Лью: То, что делает Трусова – это нечто невообразимое
15:37 Футбол Павел Недвед – о жеребьевке ЛЧ: Грех жаловаться – в прошлом году нам достался «Атлетико»
15:29 Футбол Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Шахтер» – с «Бенфикой»
15:23 Футбол Томас Мюллер: Игроки «Челси» способны доставить неприятности «Баварии»
15:17 Фигурное катание Рика Кихира: Буду скучать по Загитовой
15:12 Футбол Дмитрий Черышев: «Аталанта» – трудный соперник для «Валенсии»
15:08 Футбол Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха
14:55 Фигурное катание Дмитрий Песков – о конфликте между Плющенко и Тутберидзе: Это абсолютно не вопрос Кремля
14:36 Формула-1 Себастьян Феттель – о возвращении в «Ред Булл»: Не стал бы заходить так далеко
14:36 Футбол «Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии»
14:23 Футбол Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом»
14:20 Футбол Флоренци может перейти в «Фиорентину»
14:17 Хоккей Владимир Крикунов: «Динамо» играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду
14:11 Санный спорт Репилов и Демченко не будут тренироваться в Сочи в декабре
14:03 Хоккей Мэтт Нисканен: Мы играли энергично, но «Виннипег» – качественнее и эффективнее
13:56 Хоккей Джефф Блэшилл: «Лос-Анджелес» лучше сражался, работал и играл
13:54 Футбол «Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым
13:47 Хоккей Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной
13:42 Формула-1 Кими Райкконен: В «Альфа Ромео» у меня стало больше свободного времени
13:31 Хоккей Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
А власти молчат: в охранной зоне Бородинского поля расширяют мусорный полигон
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
С января по ноябрь 2019 года в Хабаровске произошло 58 ДТП с пассажирскими автобусами
Трагедия в Можге: полицию просили сломать дверь, когда Петя еще был жив
Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика