Руди Гарсия: Пьянич – очень важная фигура в «Ювентусе» - Советский спорт
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16 декабря 2019 15:47ФутболЛипкин Антон

Руди Гарсия: Пьянич – очень важная фигура в «Ювентусе»

«Лион» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о «Ювентусе», с которым его команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть здесь против «Ювентуса», – приводит слова француза официальный сайт УЕФА. – Мы в числе 16 сильнейших команд Европы.

Миралем Пьянич – игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем «Ювентусе».

Отметим, что в четырех матчах с «Ювентусом» «Лион» потерпел три поражения, а одну игру свел вничью.

Напомним, Пьянич выступал под руководством Гарсии в «Роме».

Первый матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе, ответный – на «Альянц Стэдиум» в Турине. Точные даты проведения игр станут известны позднее.

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