Руди Гарсия: Пьянич – очень важная фигура в «Ювентусе» «Лион» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о «Ювентусе», с которым его команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть здесь против «Ювентуса», – приводит слова француза официальный сайт УЕФА. – Мы в числе 16 сильнейших команд Европы.

Миралем Пьянич – игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем «Ювентусе».

Отметим, что в четырех матчах с «Ювентусом» «Лион» потерпел три поражения, а одну игру свел вничью.

Напомним, Пьянич выступал под руководством Гарсии в «Роме».

Первый матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе, ответный – на «Альянц Стэдиум» в Турине. Точные даты проведения игр станут известны позднее.