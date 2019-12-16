Сергей Игнашевич: Будет интересно посмотреть тренировочный процесс Виллаш-Боаша в «Марселе» - Советский спорт
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16 декабря 2019 16:13ФутболЛипкин Антон

Сергей Игнашевич: Будет интересно посмотреть тренировочный процесс Виллаш-Боаша в «Марселе»

Тренер «Торпедо» отправится на стажировку в «Марсель».

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, что во время зимнего перерыва в первенстве ФНЛ отправится на стажировку в «Марсель», который тренирует португалец Андре Виллаш-Боаш.

«Сейчас у него очень сильная команда, – приводят «Известия» слова Игнашевича. – «Марсель» идет на втором месте в Лиге 1, и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно».

Напомним, Виллаш-Боаш работал в России в 2014-2016 годах, когда возглавлял «Зенит». После 18 туров нынешнего сезона «Марсель» идет вторым в чемпионате Франции, отставая на семь очков от «Пари Сен-Жермен».

Перед зимним перерывом «Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место. При этом большую часть первой части сезона черно-белые возглавляли турнирную таблицу, но перед перерывом пропустили на первое место «Ротор».

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