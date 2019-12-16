Чики Бегиристайн: У «Манчестер Сити» будут шансы пройти «Реал» «Манчестер Сити» сыграет против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против мадридского «Реала».

– «Реал» финишировал вторым в своей группе, но мы знаем, что они выигрывали этот турнир 13 раз. Если вы хотите стать лучшим, то должны победить лучших. Лучший способ начать это – встреча с «Реалом». Всегда приятно сыграть против команды такого уровня, особенно на «Сантьяго Бернабеу». Думаю, у нас будут шансы пройти «Реал», – цитирует Бегиристайна официальный сайт клуба.

Первый матч пройдет 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный – 17 марта на «Этихаде» в Манчестере.