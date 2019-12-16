Директор «Атлетико»: На данный момент «Ливерпуль» – лучший клуб мира «Ливерпуль» сыграет против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Директор мадридского «Атлетико» Клементе Вильяверде прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды - соперником станет английский «Ливерпуль».

– Посмотрим, в какой форме мы будем через пару месяцев. Мы растем и прогрессируем. Уверен, сейчас будет совсем другая история. Мы показываем хороший футбол и хотим быть все еще в деле к концу сезона. Можно сказать, что сейчас «Ливерпуль» – лучший клуб мира. Это действующий победитель Лиги чемпионов, но мы будем усердно работать и постараемся всячески осложнить ему жизнь, – цитирует Вильяверде официальный сайт УЕФА.

Первый матч пройдет 18 февраля в Испании на стадионе «Ванда Метрополитано», а ответный – 11 марта на «Энфилде» в Англии.