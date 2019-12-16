Мотта может быть уволен из «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта может покинуть свой пост, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что руководство команды решило уволить 37-летнего специалиста после поражения в генуэзском дерби против «Сампдории» (0:1).
На пост главного тренера претендуют сразу несколько специалистов: бывший наставник «Дженоа» Давиде Баллардини, Массимо Фиккаденти, возглавляющий с осени этого года японский клуб «Нагоя Грампус» и нынешний тренер уругвайского «Пеньяроля» Диего Лопес.
Мотта возглавил команду 22 октября этого года. В восьми матчах под его руководством коллектив добился одной победы, трижды сыграл вничью и и четыре раза потерпел поражение.
На данный момент, команда занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 11 очков.
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