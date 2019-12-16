Мотта может быть уволен из «Дженоа» Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.

Главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта может покинуть свой пост, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что руководство команды решило уволить 37-летнего специалиста после поражения в генуэзском дерби против «Сампдории» (0:1).

На пост главного тренера претендуют сразу несколько специалистов: бывший наставник «Дженоа» Давиде Баллардини, Массимо Фиккаденти, возглавляющий с осени этого года японский клуб «Нагоя Грампус» и нынешний тренер уругвайского «Пеньяроля» Диего Лопес.

Мотта возглавил команду 22 октября этого года. В восьми матчах под его руководством коллектив добился одной победы, трижды сыграл вничью и и четыре раза потерпел поражение.

На данный момент, команда занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 11 очков.